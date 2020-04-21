أمريكا ترفع مخزونها الاستراتيجي من النفط بعد انهيار الأسعار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه في ضواء انخفاض أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة ستقوم الحكومة الأمريكية بتعزيز مخزونتها من الخام بشراء كميات إضافية.

وهوت أسعار النفط للخام الأمريكي في العقود الأجلة تسليم شهر مايو القادم بنسبة 306% ليصل إلى سالب 37 دولار لأول مرة في تاريخة مع حلول موعد تسليمه، لعدم وجود مشترين وامتلاء مستودعات التخزين بالنفط لتراجع الطلب عليه بعد توقف عمليات التصنيع والسفر اثر أزمة كورونا ما دفع المستثمرون لعرضة بهده الأسعار للتخلي عنه.

وتابع ترامب خلال حديثة الصحفي اليومي لاستعراض جهود الحكومة الأمريكية في مكافحة كورونا،" سنستغل هذة الأسعار المنخفضة ونقوم بتعزيز مخزونتنا بتخزين 75 مليون برميل."





وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اتفقت مع كبار المنتجين من أوبك بقيادة السعودية ومن خارج أوبك بقيادة روسيا على خفض الإنتاج بواقع 9.700 مليون برميل يوميا، ولكن هذا الاتفاق غير كافي حتي الآن على دعم الأسعار لعدم قدرتة على تقليص تخمة المعروض من الخام بالسوق بعد التراجع الحاد في الطلب عليه بسبب أزمة كورونا.





ويتوقع عدد كبير من الخبراء أن تتعافي أسعار النفط بعد شهر مايو مع وعود بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وانحسار أزمة فيروس كورونا، مادفع العقود الأجلة للنفط تسليم شهر يونيو لاستعادة مستويتها الطبيعية ما قبل هذا الانهيار التاريخي، حيث سجل خام برنت 26 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس نحو21 دولار للبرميل.







