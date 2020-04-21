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شاهد.. 160 ألف أسرة جديدة تستفيد من معاش تكافل وكرامة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:39 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
أمنية فوزي
أعلن الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، ضم 160 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة، موضحًا أن الهدف هو زياد مظلة الضمان والحماية الاجتماعية للدولة، خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية.

وأضاف في مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الوزارة بدأت الصرف فعليًا هذا الشهر للمستحقين الجُدد، موضحًا أن الصرف تم على مدار يومي السبت والأحد، واليوم الثلاثاء يتم استئناف عملية صرف المعاش الخاص بالبرنامج.

وأكد أن إجمالي الأسر التي تحصل على المعاش بلغت نحو 2 مليون أسرة يضاف إليها 160 ألف أسرة جديدة، موضحًا أن الصرف سيبدأ اليوم في 27 محافظة في 4 آلاف منفذ عبر مكاتب هيئات البريد المختلفة في المحافظات.

وقال: إن التكلفة السنوية تبلغ 19.3 مليار جنيه بإجمالي 3.6 مليون أسرة بواقع 15 مليون فرد وفقًا لمتوسط أعداد الأسر المصرية.

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معاش تكافل وكرامة الفجر التضامن

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