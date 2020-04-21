حميد الشاعري وهشام عباس يبدآن حفل الأون لاين بـ"عيني"









وقال معجب آخر: "دخلتوا علينا البهجة" كما علق آخر: "أجمل زمن وأجمل أغاني".



وتقول بعض كلمات الأغنية: "لا كان على الخاطر لا كان في النية..أعشق وأنا الشاطر تسهر كده عنيه...لا كان على الخاطر لا كان في النية..أعشق وأنا الشاطر تسهر كده عنيه...رمشك يا زين قادر جاب قلبي في إيديه..رمشك يا زين قادر جاب قلبي في إيديه..عيني عيني نفسي و منى عيني...عيني عيني نفسي و منى عيني...أسهر تغنيلي و تميلي على ميلي".

تحت شعار "حفلتك في البيت"، بدأ منذ قليل، حفل النجمين هشام عباس وحميد الشاعري أون لاين، عبر قناة الحياة، وذلك تشجيع للجمهور للإحتفال بشم النسيم في البيت، ولبقاء المواطنين في المنزل لفترة طويلة حرصًا على الصحة العامة، كنوع من الحجر الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا.ونصح النجمين قبل بداية الغناء الجمهور، بالجلوس في المنزل، وبأن الوقاية خير من العلاج، وهن الجمهور بمناسبة شم النسيم.قام النجمين هشام عباس وحميد الشاعري، بتقديم العديد من الأغاني، ففي البداية قاموا بغناء أغنية "عيني" ورقصا على اللايف، على أنغام الأغنية سويًا.وتابع البث المباشر الكثير من الجمهور، وتفاعلوا معهم بالتعليقات فكتب أحدهم "أحلى دويتو بحبكوا أوي".