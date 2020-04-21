شريف إكرامي: التوريث ليس فى كرة القدم









كشف شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اختلافه مع الكابتن ضياء السيد خلال توليه قيادة تدريب فريق الشباب بالقلعة الحمراء





وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كان ضياء السيد يستعين بخدماتي للعب في صفوف فريق الشباب ووقتها كان شقيق أحمد إكرامي - رحمه الله - هو حارس فريق الشباب".





وتابع: "لعبت المباراة الأولى، ولم ألاحظ استياء شقيقي ولكن قبل في المباراة الثانية لاحظ بكاء شقيقي ووقتها توجهت لكابتن ضياء السيد وقولتله لو أحمد شقيقي ملعبش أنا مش هاجي فريق الشباب تاني".





وأضاف: "الكابتن ضياء السيد وافق وقتها وجدت شقيق سعيد للغاية وكانت من الموافق التي لن أنساها نهائيًا".





وتطريق إكرامي في حديثه إلى نجله ياسين، مشددًا: "ياسين لا يحب كرة القدم ولكنه يتابعها لأنه يجدني سعيد وهو يلعب في مركز حراسة المرمى، وإذا لم يستمر في كرة القدم، اعتقد أنه سيلعب كرة سلة".



