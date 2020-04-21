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وزارة التضامن تكشف تفاصيل شهادة ادخار للأطقم الطبية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية فوزي
كشف الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل طرح بنك ناصر، شهادة ادخار للأطقم الطبية، بعائد 15.5% بالتعاون مع الوزارة، تحت شعار "إيد واحدة".

وأوضح في مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن التعاون الوثيق بين الوزارة وبنك ناصر، يأتي في إطار كون البنك هو الذراع الاقتصادي للتضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أن طرح شهادة الاطقم الطبية ليس التعاون الأول.

وأضاف أن الوزارة طرحت سابقًا شهادة "رد الجميل" لكبار السن، بعائد مميز، موضحًا أن مبادرة الأطقم الطبية تمثل تكرارًا للتجربة، وأن الشهادة مطروحة الآن بشروط بسيطة تشمل البطاقة الشخصية والرقم التأميني، وتطرح بداية من ألف جنيه وحتى المليون جنيه للشخص الواحد.

وقال: إن الشهادة وعائدها المرتفع وهو الأعلى في السوق مما يعكس تحية وتقدير ودعم وشكر الأطقم الطبية لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذه الشهادات لا تهدف لأي ربح للبنك.

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وزارة التضامن شهادة ادخار الأطقم الطبية الفجر التضامن

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