شريف إكرامي : لن أعمل كمدرب والتفكير فى إنتخابات الأهلي سابق لأوانه









قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لن يعمل كمدربًا لحراس المرمى، كما إنه لن يعمل في مجال التدريب بشكل عام.





وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه لم يحسم قراره بشأن ترشحه في انتخابات النادي الأهلي في ذلك الوقت بسبب تركيزه في الملعب.



