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شريف إكرامي : لن أعمل كمدرب والتفكير فى إنتخابات الأهلي سابق لأوانه

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:44 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
محمد جمال


قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لن يعمل كمدربًا لحراس المرمى، كما إنه لن يعمل في مجال التدريب بشكل عام.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه لم يحسم قراره بشأن ترشحه في انتخابات النادي الأهلي في ذلك الوقت بسبب تركيزه في الملعب.

وتابع: "اعتقد أن التفكير في خوض انتخابات الأهلي سابق لأوانه، فمشواري داخل الملاعب سيستمر سنوات جديدة وأركز فيها من أجل التألق بعدما جلست على الدكة في الموسمين الماضيين".

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