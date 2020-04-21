شريف إكرامي: السعيد ليس من أبناء الأهلي ومفاوضاته مع الزمالك طبيعي









تحدث شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف عبدالله لاعب بيراميدز ولاعب المارد الأحمر السابق، بعدما وقع للعب فى صفوف الزمالك.





وقال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تفاوض عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، مع نادي الزمالك خلال تواجده في صفوف النادي الأهلي، كان شيئًا طبيعيًا.





وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن عبدالله السعيد جاء الأهلي وكان لاعبًا في صفوف النادي الإسماعيلي.



