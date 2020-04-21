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شريف إكرامي: السعيد ليس من أبناء الأهلي ومفاوضاته مع الزمالك طبيعي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:46 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
محمد جمال


تحدث شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف عبدالله لاعب بيراميدز ولاعب المارد الأحمر السابق، بعدما وقع للعب فى صفوف الزمالك. 

وقال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تفاوض عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، مع نادي الزمالك خلال تواجده في صفوف النادي الأهلي، كان شيئًا طبيعيًا.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن عبدالله السعيد جاء الأهلي وكان لاعبًا في صفوف النادي الإسماعيلي.

وتابع: "عبدالله السعيد مش ابن النادي الأهلي لذلك مفاوضاته مع الزمالك لم تكن صادمة بالنسبة لي ولعبدالله، أما دخول الزمالك في مفاوضات معي أو مع حسام عاشور مختلف تمامًا فنحن أبناء النادي الأهلي منذ الصغر وصعدنا من قطاع الناشئين".

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