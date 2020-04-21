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هشام عباس يشعل السوشيال ميديا بأغنية "عامل ضجة".. وحميد الشاعري يرقص

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

تحت شعار "حفلتك في البيت"، بدأ منذ قليل حفل النجمين هشام عباس وحميد الشاعري أون لاين، عبر قناة الحياة، وذلك تشجيعًا للجمهور للاحتفال بشم النسيم في البيت، ولبقاء المواطنين في المنزل لفترة طويلة حرصًا على الصحة العامة، كنوع من الحجر الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا.

نصح النجمين قبل بداية الغناء الجمهور، بالجلوس في المنزل، وبأن الوقاية خير من العلاج، وقاما بتهنئة الجمهور بمناسبة شم النسيم.

وقدم النجمين هشام عباس وحميد الشاعري، بتقديم العديد من الأغاني، فقام هشام عباس غناء أغنية" عامل ضجة " وتفاعل معه حميد الشاعري بالرقص معه.

وتابع البث الكثير من الجمهور، وتفاعلوا مع النجمين بالتعليقات فكتب أحدهم :"ماشاء الله عليهم"، قال معجب آخر: "كل سنة وأنتوا طيبين" وعلق آخر قائلاً: "الله الأغنية دي جميلة أوي".

وتقول بعض كلمات الأغنية: "عامل ضجه الفتره دي كله متكلم عليه..عن جماله الكل قاله ده يابخته ومكتوباله الي يتعرف عليه...لا زيه جاي ولا زيه فات عدي اي تخيلات..في الحقيقه ليه طريقه يخطف القلب في دقيقه...خلي قلبي يقول في ايه..على طبيعته فات اي وصفه والنظره منه تخطفني خطفه...يستاهل اني اعمل مجازفه واروح انا واقولهاله...ولا في زيه في الدنيا ديا ولا الف جنبه يملي عينيا".


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