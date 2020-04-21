شورة وشوائب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات مصر.









وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:





القاهرة الكبرى

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا وشوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.





الوجه البحري

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا وشوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.





شمال الصعيد

يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.





جنوب الصعيد

يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.





وفي سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وسانت كاترين العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.





وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.





ومن ناحيته، قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية: إن درجات الحرارة سترتفع بشكل ملحوظ في النصف الثاني من الأسبوع الجاري، وستعاود انخفاضها بنهاية الأسبوع.





وأوضح أننا مقبلين على النصف الثاني من الربيع، وفيه تسجل درجة حرارة أعلى معدل على مدار العام.



