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متحدث جامعة القاهرة: دعوة الطالبة حنين "غير بريئة" (فيديو)

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:25 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، على بكاء الطالبة حنين حسام بعد أنتشار فيديو لها وهي تطالب الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب المجتمع المصري، مقابل مبلغ من المال.

وقال "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين،:" البكائية الأخيرة للطالبة أثرت فينا كثيرًا، لكن هذا لا ينفي بأن حنين قامت بالسير في طريق خطأ"

وتابع: "كان زمان في برامج للمواعدة تظهر فيا بنات تدعوا الشباب لمصاحبتهم، أتصور أنا حنين كانت تسير على هذا النمط، أتصور أن دعوة حنين كانت غير بريئة، لأنها طلبت من البنات التزين والظهور في أحد التطبيقات والحصول على أموال تتراوح ما بين 36 دولار لـ3 آلاف دولار".

وأشار إلى أن دعوة حنين شاذة خاصة وسط حالة الفراغ التي يعيشها الشباب في المنازل في ظل أزمة كورونا، معقبً:" حنين بنت جامعة القاهرة، وعملية التحقيق في الجامعة ستكون عادلة، لكن هناك ضرورة لفهم الدوافع والأسباب لمثل هذه الدعوة".

وأكد سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية العليا، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد فتاة اليوتيوب الشهيرة "حنين حسام"، مطالبًا بسرعة القبض عليها، حفاظًا على الذوق العام للمصريين.

جاء ذلك بعد انتشار فيديو على "فيسبوك"، وموقع "تيك توك"، تدعو من خلاله "حنين" الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب المجتمع المصري، مقابل مبلغ من المال.

من جانبها، أعلنت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، عن تحركها وفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادًا لضبطها حال إصدار أمر بالقبض عليها وإحضارها، فى حال تقديم بلاغات ضدها.

وظهرت "حنين" في فيديو بلغت مدته 180 ثانية، حرضت فيه الفتيات على ارتكاب أفعال لا تناسب طبيعة المجتمع المصري، إذ دعت الفتيات إلى فتح الكاميرات مقابل مبالغ مالية، تتراوح - حسب قولها - بين 36 حتى 3 آلاف دولار، كما أكدت المصادر أنّه حال ثبوت الاتهام، ستُعرض الفتاة على النيابة.



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