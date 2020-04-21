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مؤشر جديد على اقتراب كوليبالي من مانشستر يونايتد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:03 ص
كاليدو كوليبالي
كاليدو كوليبالي
عبد القادر عرابي


كشفت تقارير صحفية اليوم، وجود مؤشراً جديداً نحو اقتراب المدافع السنغالي الدولي " كاليدو كوليبالي " نجم نادي نابولي، من الإنضمام لمانشستر يونايتد الإنجليزي، في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة " le 10sport " الفرنسية، فإن كوليبالي لا يفضل الإنتقال لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ويريد الإنضمام للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصارع ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على ضم صاحب الـ28 عاماً، بعدما أعلنت عدة تقارير صحفية إيطالية، أن اللاعب يرغب في الرحيل عن نابولي بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت الشبكة الفرنسية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يفكر في اقتحام سباق ضم كوليبالي، في ظل رغبة بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، في تقوية خط دفاعه، استعداداً للموسم المقبل.

كما يأمل أولي حونار سولشاير في ضم مدافع جديد، يشكل ثنائي قوي، رفقة الإنجليزي هاري ماجواير.

يذكر أن كوليبالي أحد أفضل قلوب الدفاع في العالم في الوقت الحالي، حيث حصل على جائزة أفضل مدافع في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي.

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