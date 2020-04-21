هكذا يواجه الشاب خالد فيروس "كورونا"





أكد الشاب خالد، أنه من المهم على الإنسان أن يعطي نفسه الشعور بالأمل والتفاؤل وذلك يساعد لمواجهة فيروس "كورونا"، وأيضا وسط أعباء الحياة التي لا تنتهي.



وقال الشاب خالد، عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، بقناة الأولى المصرية: "اضحك للدنيا تضحك لك.. الضحكة تساعد الإنسان وتعطيه طاقة".



