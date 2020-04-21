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هكذا يواجه الشاب خالد فيروس "كورونا"

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

أكد الشاب خالد، أنه من المهم على الإنسان أن يعطي نفسه الشعور بالأمل والتفاؤل وذلك يساعد لمواجهة فيروس "كورونا"، وأيضا وسط أعباء الحياة التي لا تنتهي.

وقال الشاب خالد، عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، بقناة الأولى المصرية: "اضحك للدنيا تضحك لك.. الضحكة تساعد الإنسان وتعطيه طاقة".

وأشار إلى أن اسم الشاب هو اسمه الفني فقط وليس اسمه الحقيقي الشاب خالد، حيث أطلق عليه منذ بداية مشواره الفني، وذلك يجعله طول الوقت يشعر أنه شاب.

كما كشف الشاب خالد، أن زوجتة لها دور كبير في نجاحه بمشواره الفني، لافتة إلى أن زوجتة توفر كل شيء لإسعاده خلال العزل المنزلي وأنه يكن كل الحب والتقدير.


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