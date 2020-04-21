العلاج فوري.. بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

كشف الدكتور أيمن الشبيني، مدير المعاهد البحثية بجامعة زويل، عن تفاصيل علاج فيروس كورونا، باستخدام بلازما الدم، قائلًا: إن العلاج باستخدام بلازما الدم المناعية أثبت كفاءته في الكثير من التجارب السريرية في العديد من دول العالم في علاج فيروس كورونا.





وأوضح أن استخدام البلازما في علاج مرضى كورونا، يعتمد في طياته على كون المريض في بداية إصابته بالفيروس يبدأ جهازه المناعي الاستجابة بشكل ما.





وأشار "الشبيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن الجهاز المناعي ينقسم لقسمين الأول هو الطبيعي، والثاني هي المكتسب ومع مرور الوقت يبدأ الجسم في توليد أجسام مناعية مضادة وحسب قوة الجهاز المناعي حيث أن هذه الأجسام المناعية تطور من نفسها ضد الفيروس.





وأضاف أن فكرة العلاج بالبلازما تعتمد على أن المريض في مرحلة معينة قرب تمام شفائه يكون لديه أجسام مضادة بشكل كبير جدًا تستخدم في علاج الفيروس.





ولفت إلى أن فكرة البلازما ليست جديدة وتستخدم تحت مظلة منظمة الصحة العالمية منذ وقت طويل في علاج بعض الأمراض، وتعتمد في فكرتها أنها علاج فوري وسريع عن طريق فصل البلازما عن الدم وحقنها في الأشخاص الحاملين للمرض أو كجرعة وقائي.





ونوه بأن ميكانزم استخدام البلازما، يعتمد على شروط عدة ومحاذير وحتى اللحظة هي تحت التجارب السريرية وفقا لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الدواء والغذاء الأمريكية، وبأن البلازما قد تكون علاجا فوريا عكس اللقاح أو المصل والفرق بينهما أن الأخير يولد أجساما مناعية طويلة المدى لكن البلازما تفرز أجساما مناعية سريعة تمثل علاجًا فوريًا.





ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.

تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.

تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.

3333 إصابة بكورونا

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



وزيرة الصحة تشكر القوات المسلحة





وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالنيابة عن جميع العاملين بالقطاع الطبي، الشكر للقوات المسلحة، لدعمها القطاع الطبي والفرق الطبية من خلال زيارتهم لعدد من مستشفيات العزل والحميات وتقديم شهادات تقدير لهم وتكريمهم لما يقومون به من دور حيوي في خدمة وطنهم.





وأكدت أن ذلك كان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لهم والاستمرار في تأدية واجبهم، كما أثنت على جهود القوات المسلحة في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين.





اجتماع دوري مع الأطباء





وعقدت الوزيرة اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بـ 9 مستشفيات عزل وهم "أبوخليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تمي الأمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.



