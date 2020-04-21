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برشلونة يقرر عرض حارس مرماه للبيع في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:23 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبدالمحسن

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة سيقوم بعرض حارسه مرماه البرازيلي نيتو للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت وسائل الإعلام عن رغبة برشلونة في عرض حارس المرمى البرازيلي للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك على الرغم من عدم الرغبة في التعاقد مع حارس بديلا له.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ذلك يأتي في ظل رغبة اللجنة الفنية في إعطاء الفرصة للشاب إيناكي بينيا في ظل القدرات الفنية المميزة التي يمتلكها.

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