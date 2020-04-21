برشلونة يقرر عرض حارس مرماه للبيع في الميركاتو الصيفي





ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة سيقوم بعرض حارسه مرماه البرازيلي نيتو للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت وسائل الإعلام عن رغبة برشلونة في عرض حارس المرمى البرازيلي للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك على الرغم من عدم الرغبة في التعاقد مع حارس بديلا له.