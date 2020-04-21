عاجل.. وكيل تراوري يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي

فتح مسؤولو النادي الأهلي خط مفاوضات جديد مع البوركيني ايريك تراوري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذلك ليكون عوضا عن رحيل جناح الأهلي رمضان صبحي، كما أنه تحسبا لفشل ضم البرازيلي كينو المعار إلى صفوف الجزيرة الإماراتي من نادي بيراميدز.





وأوضح عبد الحميد عادل وكيل اللاعب إيريك تراوري لاعب نادي بيراميدز أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، فتح خط المفاوضات معه.





وأكد وكيل اللاعب أنه قام بإبلاغ مسؤولي الأهلي بترحيب تراوري الشديد بالانتقال لصفوف القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي، مطالبا إياهم بالدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة نادي بيراميدز من أجل إنهاء التعاقد.





وذكرت تقارير صحفية أن هناك مفاوضات شفهية تمت مع وكيل إيريك تراوري وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب، حسب حديث مصدر مسؤول في الأهلي، حال فشل المفاوضات مع البرازيلي ماركوس كينو نجم نادي بيراميدز.



