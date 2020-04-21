درة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال شهير







وفي سياق منفصل كانت تصدرت الفنانة درة موشر البحث العالمي "جوجل" في الساعات الأخيرة بعد الهجوم الذي حدث ضدها بسبب اعتبار فيلمها "يوم وليلة" إهانة لمهنة التمريض.

أثار خبر ارتباط الفنانة التونسية درة، برجل أعمال مصري شهير الجدل عبر السوشيال ميديا، والذي انتشر منذ أيام ببعض الصحف والموقع.وعلقت درة، على خبر ارتباطها من خلال تصريحات صحفية قائلة: "حياتي الشخصية ملكًا لي ولا تعليق عما تردد حول علاقتي مع رجل أعمال".وأكدت درة قائلة: "في حالة حدوث ارتباط زواج أو خطوبة سأقوم بالإعلان عنها مباشرة لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إخفائها".