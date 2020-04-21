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بعد شائعة "الرابعة عصرا".. اجتماع طارئ غدا لتحديد أوقات الحظر في رمضان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
الفجر

 تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، اجتماعها، غدا الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث، الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعياته.

وتتخذ اللجنة خلال الاجتماع عددا من الإجراءات، أبرزها تحديد مواعيد وأوقات حظر التجول في شهر رمضان المبارك، بجانب مناقشة الموقف الخاص بتوريدات المستلزمات والادوات الطبية اللازمة لمكافحة العدوى.

بالإضافة إلى التجهيزات المطلوبة وعدد أسرة الإقامة والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في مستشفيات وزارات "الصحة، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية".

مستشار رئيس الوزراء ينفي شائعة موعد الحظر في رمضان

ومن جانبه نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ما تم تداوله بشأن أنه سيطبق حظر التجول في شهر رمضان اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا، مشيرا إلى أن تلك الشائعة تم تنسبها إلى إحدى القنوات الفضائية الدرامية.

وأضاف يونس، أنه حتى الآن لم يتم تحديد مواعيد الحظر في شهر رمضان، موضحًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ستجتمع نهاية الأسبوع لتقرر ماذا سيحدث في شهر رمضان.

ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

 

 

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