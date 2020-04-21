أومتيتي يحسم موقفه مع برشلونة





أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي صامويل أومتيتي نجم دفاع برشلونة حسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن أومتيتي لا يرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المدافع الفرنسي سعيد بوجوده في صفوف برشلونة بالإضافة إلى أنه يلعب دورًا محوريًا تحت قيادة مدربه كيكي سيتين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أومتيتي شارك في 9 مباريات قبل توقف النشاط الرياضي وذلك بعد بداية معقدة للغاية، حيث ظل حبيسًا لدكة البدلاء بالإضافة إلى الإصابات التي داهمته مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي بعد أن فقد مكانه لصالح مواطنه كليمنت لينجليت وجد نفسه مجددًا بعد تعاقد برشلونة مع كيكي سيتين كمدير فني للفريق والذي فضل الاعتماد على أومتيتي.