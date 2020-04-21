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صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وإنتر ميلان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:01 ص
برشلونة وإنتر
برشلونة وإنتر
ريهام عبدالمحسن

ألمح ريكاردو فاتي نجم باير ليفركوزن السابق وزميل التشيلي أرتورو فيدال نجم وسط برشلونة أن زميله من المحتمل أن يرحل إلى إنتر ميلان الإيطالي.
وكان ريكاردو فاتي قد سبق له اللعب بجانب فيدال أثناء فترة الثنائي في صفوف باير ليفركوزن الألماني.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إنتر ميلان حاول التعاقد مع فيدال في الفترة الماضية وذلك بسبب رغبة كونتي في لم شمله مجددًا مع النجم التشيلي بعد أن لعب أرتورو فيدال تحت قيادة كونتي عندما كان معا في يوفنتوس الإيطالي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فيدال قد يتم إدراجه في صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها لإنتر ميلان مقابل انضمام لاوتارو مارتينيز مهاجم النيراتزوري إلى برشلونة. 
وقال ريكاردو فاتي في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"إذا رحل فيدال عن برشلونة في المستقبل فأعتقد أنه سيذهب للعب مع إنتر ميلان".
واختتم ريكاردو فاتي تصريحاته قائلاً:"السبب في ذلك يرجع إلى العلاقة الرائعة التي تربطه بالمدرب أنطونيو كونتي".

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