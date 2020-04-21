قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

نشرت إدارة كارفور هايبر ماركت، بيانا عاجلا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب إعلانها إصابة أحد العاملين بفرع داندي مول بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وجاء في بيان كارفور، أنه تم وضع فريق العمل المخالط للمصاب في الحجر المنزلي، كتدبير وقائي، كما تم إجراء عملية تعقيم وتطهير شاملة للمتجر مرتين.

ونص البيان على تأكيد الإدارة على أن صحة وسلامة زملائنا وعملائنا تأتي في مقدمة أولوياتنا، ولذلك نحافظ على أعلى المعايير في عمليات وإجراءات النظافة والتعقيم، مضيفا: أنه تم تأكيد إصابة أحد العاملين في كارفور هايبر ماركت داندي مول بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مكوثه في الحجر الصحي المنزلي منذ تاريخ 9 إبريل، ويجرى تقديم الرعاية الطبية له من قبل السلطات الصحية المختصة.

وأكد البيان استمرار الإجراءات الوقائية الإضافية لضمان سلامة عملائنا وزملائنا، فضلًا عن إجراءات النظافة المعتادة، و"نحث عملائنا الكرام على احترام تعليمات التباعد الاجتماعي عند زيارة متاجرنا".

"يونس" ينفي شائعة موعد الحظر في رمضان

ومن جانبه نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ما تم تداوله بشأن أنه سيطبق حظر التجول في شهر رمضان اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا، مشيرا إلى أن تلك الشائعة تم تنسبها إلى إحدى القنوات الفضائية الدرامية.

وأضاف يونس، أنه حتى الآن لم يتم تحديد مواعيد الحظر في شهر رمضان، موضحًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ستجتمع نهاية الأسبوع لتقرر ماذا سيحدث في شهر رمضان.

اجتماع طارئ لتحديد أوقات الحظر في رمضان

تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، اجتماعها، غدا الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث، الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعياته.

وتتخذ اللجنة خلال الاجتماع عددا من الإجراءات، أبرزها تحديد مواعيد وأوقات حظر التجول في شهر رمضان المبارك، بجانب مناقشة الموقف الخاص بتوريدات المستلزمات والادوات الطبية اللازمة لمكافحة العدوى.