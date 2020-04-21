شريف البردويلي: لهذا السبب لن أفصح عن شخصيتي في "النهاية" للنجم يوسف الشريف.. وأتمنى العمل مع أحمد عز





"الفجر الفني"

في البداية، ماذا عن تجربتك في مسلسل النهاية ؟



كيف تم ترشيحك للمشاركة في هذا المسلسل؟



ما الذي جذبك للمشاركة فيه؟



ما الشخصية التي تجسدها في مسلسل "النهاية"؟



كيف كانت كواليس العمل مع الفنان يوسف الشريف؟



هل انتهيت من تصوير مشاهدك الخاصة بالمسلسل؟



ما أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟



هل واجهتك صعوبات أثناء التصوير في ظل ازمة كورونا؟



من الذي سوف يقوم بغناء تتر البداية والنهاية في المسلسل؟



من من فناني الزمن الجميل تمنيت العمل معهم؟



ومن من الفنانيين الحاليين تتمنى الوقوف أمامهم؟



قدمت العديد من الأعمال ما منها الأقرب لقلبك؟



ما الشخصية التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة في أعمالك؟















فنان موهوب بدأ رحلته الفنية من خلال مشاركته في بعض الأعمال المسرحية ودخل إلى عالم الفن عن طريق المخرج "بيتر ميمي" الذي شارك معه في عدة أعمال منها الهرم الرابع، كلبش، الأب الروحي.وفي حواره مع، تحدث عن تجربته في مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف وكواليس العمل والشخصية التي يجسدها.تجربتي في مسلسل النهاية جميلة جدًا وسعيد بمشاركتي في هذا العمل العظيم وكنت بين فريق عمل محترف بأكمله بداية من ياسر سامي وبالطبع عمرو سمير عاطف والإنتاج جميعهم يعملون بكل جهد وضمير.تم ترشيحي لـ"النهاية" من قبل المخرج المنفذ محمد الطحاوي للأستاذ سامي وطلب مني أن أرسل له صورًا لي لأنه يشاهد الشخصية من الشكل أولا، كما طلب مقابلتي بعد مشاهدة صوري وتحدثنا عن تفاصيل الشخصية والورق وبلغني بموافقته واستعدادي لإمضاء عقد مشاركتي معهم.الذي جذبني للمشاركة هو عملي مع ياسر سامي وعمرو سمير عاطف، وأن فكرة المسلسل جديدة ومهمة جدا وورق المسلسل أكثر من رائع حتى أنني وصلت لمرحلة النوم عليه أثناء قرائته، بالإضافة الى النجم الكبير يوسف الشريف الذي أتشرف بالعمل معه، ودائما أضع الورق أمامي في إختيار أعمالي، ورفضت العديد من الأعمال التي عرضت عليا بسبب عدم إرضائي عن الورق.لا أريد الافصاح عن شخصيتي في المسلسل قبل مشاهدة الجمهور لها لأنني سأترك لخيالهم هذا الأمر خصوصا أن الكثير يرى اللوك الذي أجسده في المسلسل بشكل وأنا أخذ الدور لطريق آخر تماما.كنت في قمة الاستمتاع بالعمل مع يوسف الشريف، لأنه محترم جدا ودقيق في عمله الى أبعد حد، الى جانب مشاركتي مع الفنان أحمد وفيق وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وجميعهم يعملون بضمير واجتهاد وليا الشرف بالعمل معهم وأتمنى تكرار تجربة العمل معهم مرة أخرى لأنهم محترفين بكل ما تحمله الكلمة من معاني.أنتهيت من تصوير ما يقرب من 70% من المشاهد، وحاليا أقوم بتصوير مسلسل "الاختيار" وبعد الإنتهاء من تصوير دوري به سأستكمل دوري في "النهاية".لم أشعر بأي من الصعوبات لأن ياسر سامي، كان دائمًا في ظهري ومشجع لي أنا وفريق العمل أجمعه، وهو أستاذ كبير وعظيم جدًا ومصر والوطن العربي بأكمله سوف يعرف عظامته ومن هو بعد عرض هذا المسلسل.نحن نعمل في ظروف صعبة جدا، خصوصا في مسلسل "الاختيار" التي كانت ظروفه وسط جيش ودبابات وأدوات الحرب مع التدريبات، ومنذ فترة وأنا يوميا أقوم بالتصوير لمدة 12 ساعة تقريبا ثم أعود الى منزلي على النوم وأستيقظ للتصوير.لا أعتقد أنه سوف يكون هناك أغاني خاصة بالتتر، لأن مسلسل "النهاية" يسير في إتجاه جديد لم يصنع من قبل وليس شرقي.تمنيت العمل مع العديد من فنانين هذا الزمن الراقي منهم الفنان عادل أدهم والذي يعتبر أحد عمالقة الفن وكذلك أسطورة الفن الراحل محمود المليجي وأنا محب لهم كثيرا وعاشق لأدوارهم.أتمنى العمل مع الفنان أحمد عز من كل قلبي، لأنني أحبه كثيرًا.تجسيدي لشخصية "حربي" في مسلسل الأب الروحي لأنني محب لها كثيرا، الى جانب محبتي لشخصيتي التي أجسدها في "النهاية"، وشخصية الشهيد البطل "أحمد نجم" في مسلسل الاختيار هذه الشخصيات أفكر بها دائما وأعيش بها وأتواصل مع أسرة الشهيد ويقصون لي كل شئ عنه لذلك تؤثر في كثيرا.لا توجد شخصية معينة في ذهني، فقط عند قرائتي للورق إذا أحببت الشخصية أقوم بها وان لم تعجبني لا أستكمل قراءة الورق.