صفقة تبادلية بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان لضم إيكاردي













يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب فريق إنتر ميلان، والمعار هذا الموسم لباريس سان جيرمان.





وكشفت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس تستهدف التعاقد مع إيكاردي، ليحل مكان مواطنه الأرجنتيني جونزالو هيجواين، الذي من المحتمل أن يرحل عن النادي في الصيف المقبل.





وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي يوفنتوس تخشى من أن يستغل نادي باريس سان جيرمان خيار الشراء في عقد إعارة إيكاردي، لضم اللاعب مقابل 70 مليون يورو.





وأوضحت أن يوفنتوس يخطط لعقد صفقة تبادلية مع إدارة النادي الباريسي، بتعويضه بكل من لاعب الوسط البوسني ميراليم بانيتش والظهير البرازيلي أليكس ساندرو، مقابل عدم شراء إيكاردي بشكل نهائي.



