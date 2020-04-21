جيرزمان يقترب من الانضمام لنيوكاسيل يونايتد

أصبحت الأعين منصبة في الوقت الحالي علي نادي نيوكاسل يونايتد ،بعد اقتراب ياسر الرميان محافظ الصندوق السعودي الاستثماري من شراء النادي خلال الفترة المقبلة ، وضم كبار اللاعبين لقلعة سان جيمس بارك ،خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت "صحيفة ذا صن" البريطانية، أن انطوان جريزمان لاعب نادي برشلونة علي رأس الأسماء المرشحة لدعم نادي نيوكاسل يونايتد خلال الفترة المقبلة ، بعدما أكدت التقارير أن اللاعب غير سعيد داخل أروقة النادي الكاتالوني.





ووضع الملاك الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مبلغ 200 مليون سترليني من أجل دعم الفريق بالصفقات الكبري خلال منافسات الموسم المقبل ،وذلك ضمن الخطة الموضوعة من أجل لجعله من أكبر أندية العالم في أوروبا.





وبات انطوان جريزمان علي أعتاب الرحيل عن نادي برشلونة ، خاصة وأن اللاعب لم يقدم المستوي الذي كان عليه من قبل ،وقتما كان في نادي أتليتكو مدريد ،وهو الأمر الذي جعلت التقارير تربطه بالانتقال لصفوف نيوكاسل يونايتد.





وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن الأمر لن يكون سهلا خاصة وأن انطوان جريزمان محط أنظار كبار الأندية داخل القارة العجوز ،ويأتي علي رأسهم باريس سان جيرمان الذي يرغب في الحصول علي خدماته.





وكشفت أنه من المحتمل أن يبرم نادي برشلونة الإسباني صفقة تبادلية مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول علي خدمات نيمار دا سيلفا لاعب الفريق السابق لتدعيم هجوم الفريق.





انطوان جريزمان مع برشلونة هذا الموسم نجح في تسجيل 8 أهداف فقط من أصل 26 مباراة خاضها مع الفريق الكاتالوني ،وهو الأمر الذي دعا إدارة النادي للتفكير في رحيله بنهاية الموسم الجاري.





واستطردت الصحيفة حديثها علي أن نادي نيوكاسل وضع داويت مكنيل لاعب نادي بيرنلي هدفا للحصول علي خدماته ، وهذا ما سيشهد صراعا كبيرا خاصة وأن هناك اهتماما من اندية تشيلسي ومانشستر يونايتد للظفر بخدماته.







