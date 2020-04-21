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فيدال يستقر على وجهته القادمة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:28 ص
علي ماهر حلمي


استقر اللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني عن وجهته القادمة بعد اقتراب رحيله عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال ريكاردو فاتي لاعب نادي باير ليفركوزن الألماني السابق وصديق اللاعب الدولي التشيلي وزميل أرتورو فيدال ان لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني اذا غادر النادي الكتالوني فإنه سيذهب الي صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.


وأضاف ريكاردو:"السبب في ذلك يرجع إلى العلاقة الرائعة التي تربطه بالمدرب أنطونيو كونتي منذ أن كان اللاعب التشيلي في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية الأوربية ذكرت أن اللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الاسباني قد يدخل في عملية تبادلية حيث ينتقل بمقتضاها الي صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي مقابل انتقال المهاجم الدولي الاورجوايني لاوتارو مارتينيز مهاجم النيراتزوري إلى صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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