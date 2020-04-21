برنامج "التاسعة" يحذف فيديو عدوية لتضمنه لفظا خارجا.. تعرف على رد فعل الإبراشي







كما حذفت إدارة التليفزيون المصري، مقطع الفيديو أيضًا على القناة الرسمية للبرنامج على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"



وبسبب اللفظ الخارج وانفعال عدوية لجأ الإبراشى، لاستكمال الحلقة مع توفيق، بعد إنهاء مداخلة عدوية، ودندنة أغاني النجم اللبنانى الكبير على أنغام العود.









حذفت إدارة برنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، البث المباشر لمقطع فيديو الفنان أحمد عدوية، بسبب تضمنه لفظًا خارجًا وذلك عبر تطبيق "سكايب".كان أحمد عدوية ضيف الفقرة الغنائية مع النجم اللبنانى وليد توفيق، لكنه بسبب انفعاله أثناء مقطع غنائى مع الأخير، اضطر مقدم البرنامج لوقف المداخلة عبر خاصية برنامج "سكايب".