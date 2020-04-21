Advertisements

تحقيقات مستمرة..ارتفاع ضحايا الهجوم الدموي الأبشع في التاريخ الكندي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:39 ص
بوابة الفجر
وكالات

 أعلنت الشرطة الملكية الكندية، مقتل 19 شخصا بعد الهجوم الدموي الذي وقع في مقاطعة نوفا سكوشا بالشرق الكندي يومي السبت والأحد.

 

ومن جانبه قال ضابط الشرطة الرئيسي، كريس ليذرإن بعضا وليس جميع الضحايا كانوا معروفين للمسلحن مشيرا إلى أن الضباط متواجدون حاليا في 16 مسرح جريمة منتشرة في بورتابيك بمقاطعة نوفا سكوشا وغيرها من المجتمعات المجاورة.

 

ولفت ليذر إلى أنه كانت هناك خمسة حرائق في المباني ولم يتمكنوا حتى الآن من فحص مسرح الجريمة بشكل كامل، حيث أن معظمها عبارة عن مساكن، متوقعا بارتفاع اعداد الضحايا مع استمرار التحقيقات في أماكن وقوع الجريمة.

 

وقدم رئيس الوزراء، جستن ترودو، اليوم الإثنين تعازيه للعائلات، كما قدمت الحاكمة العامة لكندا، جولي باييت، تعازيها لأسر الضحايا.

 

تعود الحادثة لمساء السبت الماضي واستمرت حتى صباح أمس الأحد في قرية بورتابيك الصغيرة عندما أقدم مسلح على إطلاق النار فقتل عددا من الأشخاص داخل أحد منازل القرية وخارجها، و في الصباح، نصحت الشرطة المواطنين بالبقاء داخل منازلهم ولاحقت المسلح الذي كان يرتدي ملابس الشرطة ويقود سيارة شبيهة بسيارات الشرطة الملكية.

 

واستبدل المسلح سيارة الشرطة المزورة وقاد سيارة أخرى، واستمرت المواجهة 12 ساعة قبل أن تقتل الشرطة المسلح في إينفيلد في شمال مقاطعة نوفا سكوشا.

 

وتعتبر الحادثة هي الأسوأ في كندا على الإطلاق، منذ حادثة مونتريال في 6 ديسمبر عام 1989 عندما أقدم شاب مسلح على قتل 14 طالبة في معهد بوليتكنيك في مونتريال.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كندا حادث دموي التحقيقات اطلاق النار 98

أخبار تهمك

بعد شائعة "الرابعة عصرا".. اجتماع طارئ غدا لتحديد أوقات الحظر في رمضان

منذ ساعة

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصدم خليفة أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يوم

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

درة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال شهير

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يوافق علي بيع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. وكيل تراوري يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أحد الناجين من مذبحة نيوزيلندا يكشف كيف خاطر صديقه بحياته للتصدي للمسلح

كندا.. مصرع عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار كثيف

ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار الجماعي في كندا إلى 18

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:05 ص

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

12:51 ص

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

02:31 م

درة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال شهير

02:20 ص

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم