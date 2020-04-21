هاني رمزي : أزمة "كورونا" غيرت سلوكنا للأفضل.. ونظام الحياة سيختلف بعد انتهاءها



وأضاف هاني رمزي خلال مداخله مع الإعلامي وائل الابراشي، ببرنامج التاسعة المذاع على "القناة الأولى" المصرية أنه يتبع اجراءات العزل منذ بداية اتخاذ قرار حظر التجول للحد من انتشار الفيروس.





وأكد أن الأزمة ليست سهلة والخوف أمر طبيعي، مضيفًا: "بنخاف على ولادنا وأخواتنا وآبائنا، ولازم يبقى في وعي عند الناس".



وأشار بأنه احتفل بعيد الفصح المجيد وعيد الربيع في المنزل مع الأسرة، وعن سؤاله عن إيجابيات وسلبيات العزل المنزلي، أجاب بأنه يرى هذه الإجراءات بشكل إيجابي حيث غيرت من السلوك إلى الأفضل وبعد زوال هذه المحنة سيتغير النظام والسلوك الشخصي.





وأضاف: "هتكلم عن نفسي أنا كنت عايش بشكل فوضوي، ولا هممني حاجه، إنهارده بدأنا نفكر في صحتنا وفي اللي حواليا عشان مبقاس سبب في التعاسه ليهم".





علق الفنان هاني رمزي، على أزمة انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن لديه أملًا كبيرًا في عبور هذه المحنة، وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.