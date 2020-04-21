Advertisements

هاني رمزي : أزمة "كورونا" غيرت سلوكنا للأفضل.. ونظام الحياة سيختلف بعد انتهاءها

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:14 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
علق الفنان هاني رمزي، على أزمة انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن لديه أملًا كبيرًا في عبور هذه المحنة، وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.

وأضاف هاني رمزي خلال مداخله مع الإعلامي وائل الابراشي، ببرنامج التاسعة المذاع على "القناة الأولى" المصرية أنه يتبع اجراءات العزل منذ بداية اتخاذ قرار حظر التجول للحد من انتشار الفيروس.

وأكد أن الأزمة ليست سهلة والخوف أمر طبيعي، مضيفًا: "بنخاف على ولادنا وأخواتنا وآبائنا، ولازم يبقى في وعي عند الناس".

وأشار بأنه احتفل بعيد الفصح المجيد وعيد الربيع في المنزل مع الأسرة، وعن سؤاله عن إيجابيات وسلبيات العزل المنزلي، أجاب بأنه يرى هذه الإجراءات بشكل إيجابي حيث غيرت من السلوك إلى الأفضل وبعد زوال هذه المحنة سيتغير النظام والسلوك الشخصي.

وأضاف: "هتكلم عن نفسي أنا كنت عايش بشكل فوضوي، ولا هممني حاجه، إنهارده بدأنا نفكر في صحتنا وفي اللي حواليا عشان مبقاس سبب في التعاسه ليهم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وائل الابراشي هاني رمزي فيروس كورنا العزل المنزلى

أخبار تهمك

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يوم

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 13 ساعة

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يصدم خليفة أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ حوالي 7 ساعات

درة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال شهير

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يوافق علي بيع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 14 ساعة

متحدث جامعة القاهرة: دعوة الطالبة حنين "غير بريئة" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

آخر تطورات أول لقاح مصري لعلاج كورونا

وكيل وزارة الصحة بالشرقية: لا إصابات بفيروس كورونا في المحافظة حتى الآن

عادل حمودة: العالم يعيش أكبر عملية حجر صحي

جورجينا تصفف شعر رونالدو

"إمام وخطيب" ببني سويف متعافي من "كورونا" يروي رحلة العلاج: فترة العزل كانت "خلوة مع الله"

برلماني: الدولة لم تقصر في مواجهة كورونا ونراهن على وعي الشعب المصري

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:05 ص

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

12:51 ص

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

02:31 م

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

09:40 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم