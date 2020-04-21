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وليد توفيق: التكاتف ضرورة لتجاوز "كورونا".. وعامل اليومية يدفع فاتورة الأزمة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:28 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

قال الفنان وليد توفيق، إنه يطبق قرار العزل المنزلي بكل حذافيره، من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشددًا على أن الوقاية أفضل من العلاج، وتابع: "الحكاية مش سهلة وعلينا اتباع التعليمات".

وأضاف "توفيق"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العزل المنزلي شىء جميل جعلنا ندرك النعم التي كنا نعيش فيها قبل الجائحة.

وشدد على ضرورة التكاتف والتعاون من أجل تجاوز الأزمة والعبور إلى بر الأمان، وتعود الحياة مرة أخرى لطبيعتها، وتابع: "أنا ضد الحزن والاكتئاب وبحب الفرح والبهجة".

وتابع: "الذي يتحمل فاتورة الأزمة الحالية هو عامل اليومية فمصدر رزقه اختفى على عكس الآخرين كالفنانين ولذلك يجب أن ندعو الله تعالى أن يزيح هذه الأزمة".


وأشاد المطرب وليد توفيق، بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، من طرق وكباري وغيرها، وتابع: "أنا من قريب كنت في مصر وشفت الطرق والأنوار والمشروعات الجديدة حاجات تؤكد على عودة مصر.. وأنا أغنى لمصر الحبيبة.. وعمار يا مصر".

وغنى وليد توفيق أغنية جديدة له لـ مصر قائلاُ:" باركوك الحبايب ويدحرجوه الضحية، يهنوكي القرايب يأم الطلعة البهية، مصر أم عجايب تعظيم منغير كلام انا بيكى وفيكى دايب مصر ياام السلام".


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وليد توفيق وائل الابراشي لقاء وليد توفيق برنامج التاسعه العزل المنزلى

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