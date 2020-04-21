أول ضحايا الحجر المنزلي لاعب لوكوموتيف





أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عن وفاة نجم الفريق إنوكينتي ساموخفالوف وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية.

وذكرت وسائل الإعلام أن ساموخفالوف لعب في المراحل السنية المختلفة للفريق الروسي منذ طفولته وكان متواجداً قبل وفاته ضمن صفوف الفريق الرديف كما أنه شارك بشكل متقطع مع الفريق الأول للنادي.

وقال النادي في بيان رسمي له على شبكة الإنترنت:" توفي ساموخفالوف البالغ من العمر 22 عامًا توفي أثناء التدريب في منزله خلال الحجر الصحي المفروض في أنحاء البلاد بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد".

واختتم النادي بيانه قائلاًُ:"كان فتى صالحًا وصديقا رائعًا، لوكوموتيف موسكو مصدوم من هذه الأنباء، إنها خسارة كبيرة للنادي".