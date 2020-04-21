ميريهان حسين تكشف كيف تقلد الفنانين على "التيك توك"









وأوضحت أنها لم تكن تحب "التيك توك"؛ أنها وجدت مساحة إبداع، والمهم عن المحتوي الذي يقدمة كل شخص سيستخدم "التيك توك".



وأضافت" أن العزل المنزلي جعل الناس تعيد تفكيرها في أشياء كثيرة، وأعطي الجميع راحة من الأعباء والضغط الذي نعيشه، مشيرًا إلى أنها تبذل مجهودًا كبيرًا في شخصية اي فنان تقوم بتقليدها لتكون مثلها بظبط.

أكدت الفنانة ميريهان حسين، التزامها الكامل بتوجداها داخل المنزل وعدم خروجها إلا مرة عند دكتور الأسنان، وذلك بسبب تعبها الشديد.وقالت الفنانة ميريهان حسين، عبر برنامج "سكايب" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنها لديها موهبة تقاليد الفنانين من زمان وليس بعد فترة العزل المنزل.