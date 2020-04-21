Advertisements

ميريهان حسين تكشف كيف تقلد الفنانين على "التيك توك"

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:50 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

أكدت الفنانة ميريهان حسين، التزامها الكامل بتوجداها داخل المنزل وعدم خروجها إلا مرة عند دكتور الأسنان، وذلك بسبب تعبها الشديد.

وقالت الفنانة ميريهان حسين، عبر برنامج "سكايب" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنها لديها موهبة تقاليد الفنانين من زمان وليس بعد فترة العزل المنزل.

وأوضحت أنها لم تكن تحب "التيك توك"؛ أنها وجدت مساحة إبداع، والمهم عن المحتوي الذي يقدمة كل شخص سيستخدم "التيك توك".

وأضافت" أن العزل المنزلي جعل الناس تعيد تفكيرها في أشياء كثيرة، وأعطي الجميع راحة من الأعباء والضغط الذي نعيشه، مشيرًا إلى أنها تبذل مجهودًا كبيرًا في شخصية اي فنان تقوم بتقليدها لتكون مثلها بظبط.

أخبار تهمك

فايلر يصدم خليفة أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 15 ساعة

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ حوالي 7 ساعات

متحدث جامعة القاهرة: دعوة الطالبة حنين "غير بريئة" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

درة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال شهير

منذ أقل من ساعتين

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يوافق علي بيع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:05 ص

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

12:51 ص

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

02:31 م

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

09:40 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم