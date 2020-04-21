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آخر تطورات الدوري الألماني

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:32 ص
الدوري الألماني
الدوري الألماني
ريهام عبدالمحسن

أفادت تقارير صحفية ألمانية بأن الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية يترقب صدور قرار باستئناف البطولات المحلية عقب التوقف بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الإتحاد الألماني لكرة القدم قرر تعليق البطولة منذ يوم 18 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا.
وكشفت الصحيفة الألمانية أنه تم طرح موعد الثلاثين من أبريل المقبل كموعد أولي لعودة واستئناف النشاط الكروي إلا أن عدم استقرار الأوضاع دفع المسئولين في ألمانيا لتمديد فكرة التأجيل حتى إشعار آخر.
وأكدت الصحيفة الألمانية أن الدوري الألماني من المحتمل أن يعود للحياة في يوم التاسع من مايو المقبل بدون جماهير.
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اجتمعت منذ أيام قليلة واتفقت بشكل مبدأي على استئناف البطولة بدون حضور جماهيري.
وألمحت الصحيفة الألمانية أنه سيتم استئناف الدرجة الأولى والدرجة الثانية في يوم 9 مايو على أن يتم استئناف الدرجة الثالثة يوم 16 مايو.
وأوضحت الصحيفة الألمانية أنه بالفعل قررت بعض أندية ألمانيا عودة التدريبات تحسباً لعودة النشاط الكروي، حيث قامت بعض الأندية بالبدء في إقامة حصص تدريبية خفيفة على رأسها ناديي بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

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