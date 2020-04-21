رغم تسجيل 11 إصابة.. الصين تواصل السيطرة على "كورونا"

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق، مع عدم تسجل أي وفيات لليوم الثالث على التوالي.

وأضافت اللجنة أن هناك 4 إصابات وافدة بين الحالات الجديدة انخفاضا من ثماني حالات في اليوم السابق، ومن بين حالات العدوى المحلية هناك ست إصابات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي بشمال شرق البلاد وإصابة في إقليم قوانغدونغ الجنوبي.

وكما سجل بر الصين الرئيسي 37 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض المرض أمس بالمقارنة مع 49 حالة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس على البر الرئيسي إلى 82758 ويصل عدد الوفيات إلى 4632 حتى نهاية يوم 20 أبريل.