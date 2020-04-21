Advertisements

رغم تسجيل 11 إصابة.. الصين تواصل السيطرة على "كورونا"

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:36 ص
بوابة الفجر
وكالات

 أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق، مع عدم تسجل أي وفيات لليوم الثالث على التوالي.

 

وأضافت اللجنة أن هناك 4 إصابات وافدة بين الحالات الجديدة انخفاضا من ثماني حالات في اليوم السابق، ومن بين حالات العدوى المحلية هناك ست إصابات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي بشمال شرق البلاد وإصابة في إقليم قوانغدونغ الجنوبي.

 

وكما سجل بر الصين الرئيسي 37 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض المرض أمس بالمقارنة مع 49 حالة في اليوم السابق.

 

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس على البر الرئيسي إلى 82758 ويصل عدد الوفيات إلى 4632 حتى نهاية يوم 20 أبريل.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كرونا فيروس كورونا انخفاضا الصين اجمالي

أخبار تهمك

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ حوالي 7 ساعات

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يصدم خليفة أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوافق علي بيع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يوم

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 15 ساعة

متحدث جامعة القاهرة: دعوة الطالبة حنين "غير بريئة" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

درة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال شهير

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

خبير صيني: فيروس "كورونا" قد يبلغ ذروته قريبا

انخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين إلى 409

الصين تسجل 433 إصابة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة

163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

بسبب "كورونا".. الصين تحقق رقماً قياسياً جديداً

لليوم الثالث.. الصين لم تسجل أي إصابات بكورونا وإيطاليا تختنق بالجثث

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:05 ص

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

12:51 ص

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

02:31 م

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

09:40 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم