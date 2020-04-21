بعد تنبؤها بأزمة "كورونا".. بسنت يوسف تتصدر تريند جوجل







كانت بسنت يوسف تنبأت في العام الماضي بأن العالم سيواجه أزمة طبيعية تؤثر على اقتصاد دول عظمى. وذلك الذي جعل الإعلامي عمرو أديب، يتصل بها مرة أخرى ل يسألها عن متى سينتهي العالم من كارثة فيروس كورونا الذي انتشر في العالم.



وقالت بسنت يوسف، احتمال موضوع كورونا يهدى وممكن نشوف شهر ونصف أو شهرين الأجواء هادئة، وفجأة الموضوع يظهر بشكل أسوأ من الأول، علشان كدة بقول منطمنش، وبؤكد أن العالم كله هيفضل مشغول بفيروس كورونا لحد شهر ديسمبر، وأعتقد أن سنة 2020 هتخلص بنهاية شهر ديسمبر، لكن بعد كده هتحصل مفاجآت كتير، لأن كل اللي حصل ده هو وجود الكواكب في برج الجدى".

تصدرت خبيرة الأبراج بسنت يوسف، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد مداخلة هاتفية لها لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "إم بي سي مصر".