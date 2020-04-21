Advertisements

بعد تنبؤها بأزمة "كورونا".. بسنت يوسف تتصدر تريند جوجل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

تصدرت خبيرة الأبراج بسنت يوسف، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد مداخلة هاتفية لها لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "إم بي سي مصر".

كانت بسنت يوسف تنبأت في العام الماضي بأن العالم سيواجه أزمة طبيعية تؤثر على اقتصاد دول عظمى. وذلك الذي جعل الإعلامي عمرو أديب، يتصل بها مرة أخرى ل يسألها عن متى سينتهي العالم من كارثة فيروس كورونا الذي انتشر في العالم.

وقالت بسنت يوسف، احتمال موضوع كورونا يهدى وممكن نشوف شهر ونصف أو شهرين الأجواء هادئة، وفجأة الموضوع يظهر بشكل أسوأ من الأول، علشان كدة بقول منطمنش، وبؤكد أن العالم كله هيفضل مشغول بفيروس كورونا لحد شهر ديسمبر، وأعتقد أن سنة 2020 هتخلص بنهاية شهر ديسمبر، لكن بعد كده هتحصل مفاجآت كتير، لأن كل اللي حصل ده هو وجود الكواكب في برج الجدى".

أخبار تهمك

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 14 ساعة

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث جامعة القاهرة: دعوة الطالبة حنين "غير بريئة" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 15 ساعة

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يصدم خليفة أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

درة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال شهير

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يوم

فايلر يوافق علي بيع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:05 ص

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

12:51 ص

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

02:31 م

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

09:40 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم