كيف يصل لقاح كورونا المنتظر لسكان العالم بشكل عادل؟

قررت الأمم المتحدة بإجماع 193 دولة، على طلب إتاحة "اللقاحات المستقبلية" لكوفيد-19 بصورة "عادلة"، وفقا لما ذكرته قناة الحرة فى نبأ عاجل.

كما أعلن مارتن باخمان، رئيس قسم علم المناعة بمستشفى برن الجامعي، وأستاذ علم المناعة فى جامعة برن بسويسرا وجامعة أكسفورد، أنه من المنتظر أن تطرح سويسرا خلال شهر أكتوبر القادم لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكشف باخمان، عن تلك المعلومات، للصحفيين المعتمدين في قسم الأمم المتحدة بجنيف خلال لقاء معه.

ومن المنتظر أن يطرح اللقاح فى سويسرا بين شهري أكتوبر وديسمبر 2020، وسيطرح عالميا بداية من العام المقبل، وذلك تبعا للقدرة على الإنتاج، ولمدى سماح الإدارات المحلية للدول باستقبال هذا اللقاح، وسيتم إنتاج اللقاح فى شركات أدوية سويسرية، وستجرى الأبحاث بالتعاون بين عدد من الدول ومراكز الأبحاث، إضافة لمنظمة الصحة العالمية.

الجدير بالذكر أنه سبق وكشف أستاذ بجامعة أكسفورد، عن بدء الاختبارات الأولى على البشر هذا الأسبوع على لقاح محتمل قد أعلنت الجامعة عن تجازوه مرحلة التجارب الحيوانية.

ومن المتوقع أن يكون اللقاح ضد فيروس كورونا جاهزاً بحلول الخريف، وأن التجارب يمكن أن تنتهى بحلول منتصف أغسطس، ولكن التحدى الحقيقى سيكون فى كيفية تصنيع جرعات لاستيعاب كافة دول العالم.