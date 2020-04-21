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ثنائي الأهلي المعار طريق الأهلي للتعاقد مع نجم سموحة
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:07 ص
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية مصرية، أن النادي الأهلي يرغب في إجراء صفقة تبادلية مع سموحة من أجل التعاقد مع حسام حسن.
وتابعت الصحيفة، أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، يرغب في التعاقد مع حسام حسن خلال الفترة المقبلة، بعد المستوى اللافت الذي ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية.
ويرتبط الأهلي بأكثر من إسم لتعزيز خط الهجوم خلال الفترة المقبلة، أبرزهم كل من كينو مهاجم بيراميدز المعار لصفوف الجزيرة الإماراتي ولابا كودجو، مهاجم العين الإماراتي.