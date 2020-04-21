ثنائي الأهلي المعار طريق الأهلي للتعاقد مع نجم سموحة









أشارت تقارير صحفية مصرية، أن النادي الأهلي يرغب في إجراء صفقة تبادلية مع سموحة من أجل التعاقد مع حسام حسن.





وتابعت الصحيفة، أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، يرغب في التعاقد مع حسام حسن خلال الفترة المقبلة، بعد المستوى اللافت الذي ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية.



