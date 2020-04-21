بغداد بونجاح يكشف عن أفضل مدرب تدرب تحت قيادته





كشف بغداد بونجاح، نجم السد القطري ومنتخب الجزائر، عن أفضل مدرب تدرب تحت قيادته خلال الفترة الماضية.





وظهر بونجاح عبر بث مباشر على حسابه الشخصي على إنستجرام مع جماهيره، قائلا:" أشجع مولودية وهران الجزائري على الصعيد المحلي، بينما في أوروبا فأشجع ريال مدريد".





وتابع:" معجب كثيرا بأداء كريستيانو رونالدو، وبالنسبة لي جمال بلماضي أفضل مدرب تدربت تحت قيادته في عالم التدريب، وهو أفضل من تشافي".



