Advertisements
بغداد بونجاح يكشف عن أفضل مدرب تدرب تحت قيادته
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:11 ص
محمد الدمتناوي
كشف بغداد بونجاح، نجم السد القطري ومنتخب الجزائر، عن أفضل مدرب تدرب تحت قيادته خلال الفترة الماضية.
وظهر بونجاح عبر بث مباشر على حسابه الشخصي على إنستجرام مع جماهيره، قائلا:" أشجع مولودية وهران الجزائري على الصعيد المحلي، بينما في أوروبا فأشجع ريال مدريد".
وتابع:" معجب كثيرا بأداء كريستيانو رونالدو، وبالنسبة لي جمال بلماضي أفضل مدرب تدربت تحت قيادته في عالم التدريب، وهو أفضل من تشافي".
وأتم:" هدفي في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 ضد السنغال الأفضل في مسيرتي الكروية".