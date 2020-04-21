Advertisements

فابريجاس يوضح مصير ميسي مع برشلونة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:17 ص
ميسي
ميسي
محمد الدمتناوي


كشف سيسك فابريجاس نجم برشلونة السابق، عن مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

وتحدث فابريجاس في حديث مع إذاعة "كاديناه كوبي:" ميسي تفكيره الدائم هو إنهاء مسيرته في برشلونة، وأنا أثق أنه سينهي مسيرته هنا".

وتابع:" جدتي بصحة جيدة وحالتها مستقره بعد إصابتها بفيروس كورونا، رغم أن عمرها 95 عاماً لكنها تستجيب للعلاج بصورة جيدة".

وواصل:" علينا البقاء داخل الحجر الصحي، هناك ٱجراءات وقائية لإقامة التدريبات بمجموعات ثتائية، ولكن علينا الانتظار وسنرى ما سيحدث".

أخبار تهمك

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب تزايد وفيات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يوم

بعد تنبؤها بأزمة "كورونا".. بسنت يوسف تتصدر تريند جوجل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 15 ساعة

درة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال شهير

منذ حوالي 3 ساعات

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يوافق علي بيع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:05 ص

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

12:51 ص

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

02:31 م

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

09:40 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم