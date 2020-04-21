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فابريجاس يوضح مصير ميسي مع برشلونة
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:17 ص
محمد الدمتناوي
كشف سيسك فابريجاس نجم برشلونة السابق، عن مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، خلال الفترة المقبلة.
وتحدث فابريجاس في حديث مع إذاعة "كاديناه كوبي:" ميسي تفكيره الدائم هو إنهاء مسيرته في برشلونة، وأنا أثق أنه سينهي مسيرته هنا".
وتابع:" جدتي بصحة جيدة وحالتها مستقره بعد إصابتها بفيروس كورونا، رغم أن عمرها 95 عاماً لكنها تستجيب للعلاج بصورة جيدة".
وواصل:" علينا البقاء داخل الحجر الصحي، هناك ٱجراءات وقائية لإقامة التدريبات بمجموعات ثتائية، ولكن علينا الانتظار وسنرى ما سيحدث".