فابريجاس يوضح مصير ميسي مع برشلونة









كشف سيسك فابريجاس نجم برشلونة السابق، عن مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، خلال الفترة المقبلة.





وتحدث فابريجاس في حديث مع إذاعة "كاديناه كوبي:" ميسي تفكيره الدائم هو إنهاء مسيرته في برشلونة، وأنا أثق أنه سينهي مسيرته هنا".





وتابع:" جدتي بصحة جيدة وحالتها مستقره بعد إصابتها بفيروس كورونا، رغم أن عمرها 95 عاماً لكنها تستجيب للعلاج بصورة جيدة".



