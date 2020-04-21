Advertisements

سامية جمال تروي تفاصيل أول لقاء لها مع فريد الأطرش وتكشف نبوءة وفاته

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد ملك العود فريد الأطرش، الذي لقب بالعديد من الألقاب منها "موسيقار الشرق الأوحد" و"الموسيقار العبقري" والذي صودف مع احتفالات أعياد الربيعن وغنى له "آدي الربيع عاد من تاني والبدر هلت أنواره، وفين حبيبي اللي رماني من جنة الحب لناره" في فيلم "عفريتة هانم" التي شاركته البطولة الفراشة سامية جمال.

وروت الراقصة سامية جمال في لقاء قديم  مع الإعلامي الكبير طارق حبيب، عن أول لقاء لها مع فريد الأطرش، ونبوءة وفاته الذي قالها لها.

وقالت سامية جمال: "كان فريد الأطرش هو حبيب العمر وليس كلامي هذا رأي كل من أحبونا، وأول لقاء بيننا قبل مقابلتي له بأربع سنوات كنت صغيرة جدًا وسمعت صوته في الإذاعة وأحببته كثيرًا ولمس قلبي، والقدر جعلني أمارس هوايتي وبدأت في كازينو بديعة مصابني".

وأضافت: "ليلة رأس السنة في الأربعينيات في افتتاح كازينو أوبرا، واشتريت راديو واسطوانات، في احدى المجلات رأيت صورته وحرمت نفسي من الطعام واشتريت 10 مجلات، وأعرف صوته ولكني لم أشاهده من قبل، وكنت سعيدة جدًا وسألت أحد الأطفال "صورة مين دي يا حبيبي" وسمعت صوت من خلفي يقول "صورتي أنا" ورددها واغشى عليا بعدها.

وتابعت سامية جمال: "أول تعاون معه كان في بداية أعماله بفيلم "انتصار الشباب" مع شقيقته المطربة أسمهان، ووضعت نقودي وذهبت إليه ببوكيه ورد كبير، وكان هذا أول ظهوور لي على الشاشة.

وعن الأغاني التي قدمها لها هي أغنية "حبيب العمر"، وفي أواخر أغانيه لها "أنا كنت فاكرك ملاك واتاري حبك هلاك" ولم يكن لي ذنب ولا هو أيضًا.

آخر لقاء بينهم قبل وقاته بشهر ونصف الشهر في دعوة عشاء لحضور عدد كبير من الفنانين، وقال لها بأنه سيحدث شيء لم يعلمه ولكن يشعر به، وعن سبب ذلك بسبب فقده المصحف الخاص الذي اعتاد أن يكون معه في كل مكان يذهب إليه.

وتفاجئت سامية جمال، عن حديث فريد الأطرش، عن ذلك السبب في جميع الوسائل الإعلامية من تليفزيون، وإذاعة، وصحافة، وبالفعل توفى بعدها



أخبار تهمك

درة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال شهير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يوم

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يوافق علي بيع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب تزايد وفيات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بعد تنبؤها بأزمة "كورونا".. بسنت يوسف تتصدر تريند جوجل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ حوالي 8 ساعات

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:05 ص

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

12:51 ص

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

02:31 م

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

09:40 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم