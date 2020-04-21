سامية جمال تروي تفاصيل أول لقاء لها مع فريد الأطرش وتكشف نبوءة وفاته







وقالت سامية جمال: "كان فريد الأطرش هو حبيب العمر وليس كلامي هذا رأي كل من أحبونا، وأول لقاء بيننا قبل مقابلتي له بأربع سنوات كنت صغيرة جدًا وسمعت صوته في الإذاعة وأحببته كثيرًا ولمس قلبي، والقدر جعلني أمارس هوايتي وبدأت في كازينو بديعة مصابني".



وأضافت: "ليلة رأس السنة في الأربعينيات في افتتاح كازينو أوبرا، واشتريت راديو واسطوانات، في احدى المجلات رأيت صورته وحرمت نفسي من الطعام واشتريت 10 مجلات، وأعرف صوته ولكني لم أشاهده من قبل، وكنت سعيدة جدًا وسألت أحد الأطفال "صورة مين دي يا حبيبي" وسمعت صوت من خلفي يقول "صورتي أنا" ورددها واغشى عليا بعدها.



وتابعت سامية جمال: "أول تعاون معه كان في بداية أعماله بفيلم "انتصار الشباب" مع شقيقته المطربة أسمهان، ووضعت نقودي وذهبت إليه ببوكيه ورد كبير، وكان هذا أول ظهوور لي على الشاشة.



وعن الأغاني التي قدمها لها هي أغنية "حبيب العمر"، وفي أواخر أغانيه لها "أنا كنت فاكرك ملاك واتاري حبك هلاك" ولم يكن لي ذنب ولا هو أيضًا.



آخر لقاء بينهم قبل وقاته بشهر ونصف الشهر في دعوة عشاء لحضور عدد كبير من الفنانين، وقال لها بأنه سيحدث شيء لم يعلمه ولكن يشعر به، وعن سبب ذلك بسبب فقده المصحف الخاص الذي اعتاد أن يكون معه في كل مكان يذهب إليه.



وتفاجئت سامية جمال، عن حديث فريد الأطرش، عن ذلك السبب في جميع الوسائل الإعلامية من تليفزيون، وإذاعة، وصحافة، وبالفعل توفى بعدها













تحل اليوم ذكرى ميلاد ملك العود فريد الأطرش، الذي لقب بالعديد من الألقاب منها "موسيقار الشرق الأوحد" و"الموسيقار العبقري" والذي صودف مع احتفالات أعياد الربيعن وغنى له "آدي الربيع عاد من تاني والبدر هلت أنواره، وفين حبيبي اللي رماني من جنة الحب لناره" في فيلم "عفريتة هانم" التي شاركته البطولة الفراشة سامية جمال.وروت الراقصة سامية جمال في لقاء قديم مع الإعلامي الكبير طارق حبيب، عن أول لقاء لها مع فريد الأطرش، ونبوءة وفاته الذي قالها لها.