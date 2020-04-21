Advertisements

تحرج جديد من الأهلي لضم رمضان صبحي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:52 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أميرة فطيم


قررت إدارة نادي الأهلي فتح خط المفاوضات مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، لضم رمضان صبحى، في الميركاتو الصيفي القادم.

وطلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من إدارة النادي الحصول على خدمات رمضان صبحي لتدعيم صفوف القلعة الحمراء فى الموسم الجديد.

وأوضحت تقارير صحفية أن الأهلى سيقدم عرضا رسميا لنادي هيدرسفيلد، لضم رمضام صبحي، مقابل 3 ملايين و500 ألف دولار.

كما يخطط الأهلي للاتفاق مع إدارة النادي الإنجليزي على تقسيط قيمة الصفقة على دفعات، خاصة أن النادي دفع مبالغ كبيرة خلال فترة إعارته، منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء فى يناير قبل الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ 800 ألف جنيه إسترلينى، وذلك قبل أن يقرر  الأهلى تجديد الإعارة لمدة موسماً إضافيا من المقرر أن ينتهى يوم 30 يونيو المقبل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

وكان رمضان صبحى قد أعلن عن رغبته فى الرحيل عن النادي الإنجليزي، والعودة إلى القلعة الحمراء، وهو ما سيستخدمه الأهلي للضغط على إدارة نادي هيدرسفيلد.

أخبار تهمك

درة تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ارتباطها برجل أعمال شهير

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تنبؤها بأزمة "كورونا".. بسنت يوسف تتصدر تريند جوجل

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 15 ساعة

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يوافق علي بيع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ حوالي 8 ساعات

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب تزايد وفيات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:05 ص

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

12:51 ص

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

02:31 م

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

09:40 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم