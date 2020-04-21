تحرج جديد من الأهلي لضم رمضان صبحي









قررت إدارة نادي الأهلي فتح خط المفاوضات مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، لضم رمضان صبحى، في الميركاتو الصيفي القادم.





وطلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من إدارة النادي الحصول على خدمات رمضان صبحي لتدعيم صفوف القلعة الحمراء فى الموسم الجديد.





وأوضحت تقارير صحفية أن الأهلى سيقدم عرضا رسميا لنادي هيدرسفيلد، لضم رمضام صبحي، مقابل 3 ملايين و500 ألف دولار.





كما يخطط الأهلي للاتفاق مع إدارة النادي الإنجليزي على تقسيط قيمة الصفقة على دفعات، خاصة أن النادي دفع مبالغ كبيرة خلال فترة إعارته، منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء فى يناير قبل الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ 800 ألف جنيه إسترلينى، وذلك قبل أن يقرر الأهلى تجديد الإعارة لمدة موسماً إضافيا من المقرر أن ينتهى يوم 30 يونيو المقبل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.



