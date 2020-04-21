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خلال ساعات.. الأهلي يحسم مصير صفقة حسام حسن

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:06 ص
حسام حسن
حسام حسن
أميرة فطيم


أشارت تقارير صحفية إلى آخر مستجدات مفاوضات إدارة النادي الأهلي مع نادي سموحة؛ لضم مهاجمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت التقارير أن الجهاز الفني للنادي الأهلي حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه، كأحد الخيارات المحلية المطروحة؛ للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

وتنتظر إدارة النادي الأهلي القرار النهائي للمدير الفني للفريق رينيه فايلر، للدخول في مفاوضات رسمية مع نادي سموحة، لضم اللاعب.

ومن المقرر أن يتحدد مصير صفقة حسام حسن خلال الأيام المقبلة، بناءا على قرار فايلر، الذي سيدرس عدة أمور؛ أهمها إمكانيات المهاجم الدولي الفنية والبدنية، وقدرته على تدعيم خط الهجوم الفترة المقبلة، رفقة الثلاثي مروان محسن، والسنغالي أليو بادجي، والنيجيري جونيور أجاي.

يذكر أن الأهلي كان قد قدم عرضا رسميا إلى النادي السكندري، للتعاقد مع اللاعب في الموسم الماضي؛ لكن الصفقة لم تتم لأسباب مالية.

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