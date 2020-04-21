نجم برشلونة يرفص الإنضمام ليوفنتوس









كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص نجم برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وكانت تقارير صحفية إيطالية أشارت عن رغبة يوفنتوس الإيطالى فى التعاقد مع إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسبانى خلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوف الفريق.





وذكرت اليوم صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النجم الكرواتى راكيتيتش لا يعلم شيئًا عن رغبة اليوفي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة ولا يفكر فى الإنتقال للسيدة العجوز.



