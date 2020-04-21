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سبب رفض الأهلي التعاقد مع نجم صن داونز

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:21 ص
صن داونز
صن داونز
أمل الحلفاوي
يبحث مسؤولو النادي الأهلي عن بديل لتعويض رحيل جناح الفريق الأول لكرة القدم رمضان صبحي، في ظل تعثر المفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول على خدماته.

وقام أحد وكلاء اللاعبين بعرض الأوروجويانى سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقى، على جهاز الكرة بالنادي الأهلي، للتعاقد معه.

الأهلى لم يدخل فى مفاوضات بشكل رسمي مع صن داونز حتى الآن، حسب ما أشارت تقارير صحفية، كما أن هناك بعض الأراء داخل جهاز الكرة لا تؤيد حسم الصفقة.

وجاء الرفض بسبب عامل السن حيث اقترب اللاعب من الـ30 عاماً، واحتمالية عدم تأقلم لاعب أمريكيا الجنوبية بالقميص الأحمر.

جدير بالذكر أن سيرينو كان قد ظهر بشكل مميز خلال مواجهتي الأهلى أمام صن داونز فى الدور ربع النهائي، من دوري أبطال إفريقيا، وهذا ما لفت النظر إليه.

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