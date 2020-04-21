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مصير امتحانات الترم الثاني لطلاب المعاهد.. أعرف التفاصيل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
الفجر

بعد اجتماع مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور حسن محمدين مستشار الوزير للمعاهد العالية الخاصة، وعاطف عيسى القائم بعمل رئيس قطاع التعليم، وذلك بمقر الوزارة، قرر استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

 

كما قرر اجتماع مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، بجانب استبعاد درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني من المجموع التراكمي.

 

سيتمكما تقديم مشروع بحثى أو اختبار إلكتروني كبدائل للامتحانات، ولا ترصد درجات للطلاب في بدائل الامتحانات وإنما يعد الطالب ناجحًا أو راسبًا فقط، بالإضافة لمنح الطلاب فرصة ثانية حال عدم اجتياز الاختبار الالكتروني أو الرسائل البحثية.

 

وفي حال عدم قبول الرسالة المقدمة من الطلاب للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية، يعتبر الطالب راسبًا، على أن يتم استكمال فترات التدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.

 

كما قرر المجلس تأجيل امتحانات الفرق النهائية لحين انتهاء تعليق الدراسة، ويترك لكل معهد تحديد موعد انعقاد امتحانات الدراسات العليا بعد انتهاء تعليق الدراسة.

 

 

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وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشروع البحث المعاهد الخاصة الترم الثاني أزمة كورونا

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