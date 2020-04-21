مدافع برشلونة يكشف عن موقفه بشأن رحيله عن النادي الكتالوني













كشف المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب نادي برشلونة الاسباني موقفه من البقاء أو الرحيل عن صفوف ملعب الكامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقالت صحيفة سبورت الاسبانية الشهيرة:" المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب نادي برشلونة الاسباني لا يريد الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".





وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" المدافع الفرنسي سعيد بوجوده في برشلونة، بجانب أنه يلعب دورًا محوريًا تحت قيادة مدربه كيكي سيتين هو شارك في 9 مباريات قبل توقف النشاط الرياضي، وذلك بعد بداية معقدة للغاية، حيث ظل حبيسًا لدكة البدلاء بالإضافة للإصابات التي تعرض لها بداية هذا الموسم".



