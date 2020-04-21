Advertisements

مدافع برشلونة يكشف عن موقفه بشأن رحيله عن النادي الكتالوني

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:35 ص
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي



كشف المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب نادي برشلونة الاسباني موقفه من البقاء أو الرحيل عن صفوف ملعب الكامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة سبورت الاسبانية الشهيرة:" المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب نادي برشلونة الاسباني لا يريد الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" المدافع الفرنسي سعيد بوجوده في برشلونة، بجانب أنه يلعب دورًا محوريًا تحت قيادة مدربه كيكي سيتين هو شارك في 9 مباريات قبل توقف النشاط الرياضي، وذلك بعد بداية معقدة للغاية، حيث ظل حبيسًا لدكة البدلاء بالإضافة للإصابات التي تعرض لها بداية هذا الموسم".

واختتمت الصحيفة تقريرها:" أومتيتي بعدما فقد دوره لصالح مواطنه كليمنت لينجليت، وجد نفسه مجددًا بعد تعاقد برشلونة مع سيتين كمدير فني للفريق، والذي يفضل الاعتماد على أومتيتي على الرغم من ذلك، فإن برشلونة قد يستمع للعروض التي ستقدم لاومتيتي، للحصول على الأموال والتعاقد مع مدافع جديد".

أخبار تهمك

اتهمت بالجاسوسية واختفت في ظروف غامضة.. ما لا تعرفه عن الرقصة كيتي في ذكرى ميلاده

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يوافق علي بيع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يوم

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب تزايد وفيات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 18 ساعة

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد تنبؤها بأزمة "كورونا".. بسنت يوسف تتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 3 ساعات

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 17 ساعة

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:05 ص

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

12:51 ص

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

02:31 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم