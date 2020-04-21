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مدافع برشلونة يكشف عن موقفه بشأن رحيله عن النادي الكتالوني
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:35 ص
علي ماهر حلمي
كشف المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب نادي برشلونة الاسباني موقفه من البقاء أو الرحيل عن صفوف ملعب الكامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت صحيفة سبورت الاسبانية الشهيرة:" المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب نادي برشلونة الاسباني لا يريد الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".
وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" المدافع الفرنسي سعيد بوجوده في برشلونة، بجانب أنه يلعب دورًا محوريًا تحت قيادة مدربه كيكي سيتين هو شارك في 9 مباريات قبل توقف النشاط الرياضي، وذلك بعد بداية معقدة للغاية، حيث ظل حبيسًا لدكة البدلاء بالإضافة للإصابات التي تعرض لها بداية هذا الموسم".
واختتمت الصحيفة تقريرها:" أومتيتي بعدما فقد دوره لصالح مواطنه كليمنت لينجليت، وجد نفسه مجددًا بعد تعاقد برشلونة مع سيتين كمدير فني للفريق، والذي يفضل الاعتماد على أومتيتي على الرغم من ذلك، فإن برشلونة قد يستمع للعروض التي ستقدم لاومتيتي، للحصول على الأموال والتعاقد مع مدافع جديد".