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بصوت سعاد حسني.. صلاح جاهين وقصيدته النادرة "وقف الشريط فى وضع ثابت" (فيديو)
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:19 ص
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى الشاعر الكبير صلاح جاهين، من الشخصيات العملاقة والتي تركت أثرًا كبيرًا في مجال الشعر والفن والكتابة في مصر، أنتج العديد من الأفلام السينمائية المصرية التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا مثل: "شهيد الحب الإلهي، لا وقت للحب، خلي بالك من زوزو، أميرة حبي أنا، رغبة متوحشة".
كما قام بكتابة الرباعيات التي تم بيعها بشكل ضخم، وله العديد من القصائد فهي تقريبًا ما يعادل 160 قصيدة، تتناول مواضيع قصائده حبه لوطنه مصر، وقد تطرق أيضا للقضايا العربية والنكسات التي تعرض لها الوطن العربي.
ومن القصائد النادرة للشاعر الكبير صلاح جاهين، قصيدة وقف الشريط في وضع ثابت، والتي ألقتها السندريلا سعاد حسني، بصوت حزين به تأثر كبير.
كلمات القصيدة
وقف الشريط فى وضع ثابت
دلوقتى نقدر نفحص المنظر
مفيش ولا تفصيلة غابت
وكل شئ بيقول وبيعبر
من غير كلام ولا صوت
أول ما ضغط الموت
على زر فى الملكوت
بخفة وبجبروت فى يوم أغبر
وقف الشريط في وضع ثابت
دلوقت نقدر نفحص المنظر
أنظر تلاقى الراية منشورةْ
متمزعة لكن ما زالت فوق
بتصارع الريح اللى مسعورةْ
وانظر تلاقى البلاد
أجيال ورا أجيال
رافعها باستبسال
ونزيف دما سيال على الجبهة
وفـْ عنفوان النضال
وقف الشريط في وضع ثابت
خلى المكنجى يرجع المشهد
عايز أشوف نفسى زمان وانا شب
داخل فى رهط الثورة وانا غضبان
ومش عاجبنى جن أو انسان
قال المكنجى: رجوع مفيش
عيش طول ما فيك أنفاس تعيش
بص شوف..
ركن الشباب فيه ألف مليون شب
ومش عاجبهم لا وصى ولا أب
انظر اليهم وانت تتذكر
ليه ضربة صابت وضربة خابت
وضربة وقفت بالشريط فى وضع ثابت
انظر وشوف ع المهل بالراحة
الشمس وسط القبه قداحة
والقدس واقعة والهرم منداس
صوت الجرس والادان على قلبها حراس
وآدى بطلها هل فى الساحة
قام بالحجر فى الايد بيغلى حماس
قال المكنجى والشريط شغال
ملكش تسأل سؤال
انظر وشوف الحق لما انهان
انظر وشوف الآن
بكره بقى امبارح فى حضن زمان
وبعد بكره فوق همومك فات
مفيش شريط مأجور ولا خوان
ولا شريط له ثبات