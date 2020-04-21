بصوت سعاد حسني.. صلاح جاهين وقصيدته النادرة "وقف الشريط فى وضع ثابت" (فيديو)

كلمات القصيدة







تحل اليوم ذكرى الشاعر الكبير صلاح جاهين، من الشخصيات العملاقة والتي تركت أثرًا كبيرًا في مجال الشعر والفن والكتابة في مصر، أنتج العديد من الأفلام السينمائية المصرية التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا مثل: "شهيد الحب الإلهي، لا وقت للحب، خلي بالك من زوزو، أميرة حبي أنا، رغبة متوحشة".كما قام بكتابة الرباعيات التي تم بيعها بشكل ضخم، وله العديد من القصائد فهي تقريبًا ما يعادل 160 قصيدة، تتناول مواضيع قصائده حبه لوطنه مصر، وقد تطرق أيضا للقضايا العربية والنكسات التي تعرض لها الوطن العربي.ومن القصائد النادرة للشاعر الكبير صلاح جاهين، قصيدة وقف الشريط في وضع ثابت، والتي ألقتها السندريلا سعاد حسني، بصوت حزين به تأثر كبير.وقف الشريط فى وضع ثابتدلوقتى نقدر نفحص المنظرمفيش ولا تفصيلة غابتوكل شئ بيقول وبيعبرمن غير كلام ولا صوتأول ما ضغط الموتعلى زر فى الملكوتبخفة وبجبروت فى يوم أغبروقف الشريط في وضع ثابتدلوقت نقدر نفحص المنظرأنظر تلاقى الراية منشورةْمتمزعة لكن ما زالت فوقبتصارع الريح اللى مسعورةْوانظر تلاقى البلادأجيال ورا أجيالرافعها باستبسالونزيف دما سيال على الجبهةوفـْ عنفوان النضالوقف الشريط في وضع ثابتخلى المكنجى يرجع المشهدعايز أشوف نفسى زمان وانا شبداخل فى رهط الثورة وانا غضبانومش عاجبنى جن أو انسانقال المكنجى: رجوع مفيشعيش طول ما فيك أنفاس تعيشبص شوف..ركن الشباب فيه ألف مليون شبومش عاجبهم لا وصى ولا أبانظر اليهم وانت تتذكرليه ضربة صابت وضربة خابتوضربة وقفت بالشريط فى وضع ثابتانظر وشوف ع المهل بالراحةالشمس وسط القبه قداحةوالقدس واقعة والهرم منداسصوت الجرس والادان على قلبها حراسوآدى بطلها هل فى الساحةقام بالحجر فى الايد بيغلى حماسقال المكنجى والشريط شغالملكش تسأل سؤالانظر وشوف الحق لما انهانانظر وشوف الآنبكره بقى امبارح فى حضن زمانوبعد بكره فوق همومك فاتمفيش شريط مأجور ولا خوانولا شريط له ثبات