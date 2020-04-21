باسم مغنية لـ"الفجر الفني": "النهاية" تجربة درامية لم تحدث بالوطن العربي.. كنت واثقا من نجاح "سر".. وأقبل تجسيد دور شاذ ولكن بالسينما (حوار)





"الفجر الفني"

في البداية وبالتزامن مع الأزمة التي واجهتك في مسلسل "النهاية".. هل إذا تحسنت الأوضاع خلال أسبوع أو أسبوعين.. من الممكن أن تعود لاستكمال مشاهدك أم لا؟



ما الذي لفت انتباهك للمشاركة في "النهاية"؟



وكيف جاءت كواليس التصوير؟



بعد تقليص دورك.. هل نادم على مشاركتك في "النهاية"؟



بعد النجاح الساحق.. هل توقعت كل هذه الضجة الذي حققها مسلسل "سر"؟



كيف استعديت لتجسيد هذا الدور الدقيق بل الصعب؟



ما هي الصعوبات التي واجهتك خلال التصوير؟



أثارت تغريداتك عن فنانة تدعى كارول جدلًا كبيرًا واتهمك البعض بأنك تقصد كارول سماحة بالهجوم بعد استخدامها التيك توك.. حدثنا ماذا حدث؟

كيف تقضي وقتك بالحجر المنزلي؟



ما هي الصفات أو المواهب التي اكتشفت تواجدها بداخلك بفضل الكورونا؟



ما رأيك في الدراما العربية المشتركة؟



ما العمل الذي تعتبره هو نقطة انطلاقتك الحقيقية في الفن؟



ما هو الدور الذي تتمنى تجسيده ولم يحالفك الحظ بعد؟



لاحظنا انك من الفنانين المتفاعلين عبر السوشيال ميديا.. هل تسببت لك في أذى من قبل؟



ما هي أغرب شائعة تعرضت لها؟



يرى البعض أن الفنان عليه أن يجسد كل الأدوار.. هل اذا عرض عليك تجسيد دور شخص لديه شذوذ توافق أم لا؟



ما هي رسالتك لجمهورك خلال هذه الفترة؟













فنان لبناني متعدد المواهب، متمكن في تجسيد الأدوار الصعبة، يتبع أسلوب السهل الممتنع في التمثيل، شارك في أهم الأعمال الدرامية والتي تركت بصمة كبيرة في أذهان الجمهور، ومؤخرًا أثار ضجة كبيرة من خلال دوره في مسلسل سر وقدم لنا واحدة من أهم الشخصيات وأصعبها وهو المحقق جاد حرب، حديثنا عن النجم باسم مغنية.وأجرىحوار مع الفنان باسم مغنية والذي اختصنا بالحديث عن أمور كثيرة تتعلق بمشاركته في مسلسل النهاية مع الفنان يوسف الشريف وعن كيفية استعداده لتجسيد شخصية جاد حرب في سر وكواليس التصوير وأصعب المشاهد التي واجهته وأشياء أخرى.وإلى نص الحوارنعم بالفعل، فلقد كان هذا هو اتفاقي مع المخرج، أن إذا تم السماح لحركة الطيران بين مصر ولبنان وظلوا مستمرين في التصوير لمدة أسبوعين خلال شهر رمضان المبارك، سأتوجه إلى مصر بالتأكيد لانهاء مشاهدي ودوري خلال العمل.الذي لفت انتباهي للمشاركة في النهاية هو أنني أعرف المخرج جيدًا وأثق في شغله، وقدراته في تقديم أفكار ممتازة، كما أن شركة سينرجي تبذل قصارى جهودها في إنتاج هذا العمل وتراهن عليه، فضلًا عن ذلك، فلقد أعجبتني الشخصية جدًا، حيث أن الدور مفصلي ومؤثر بالأحداث والتجربة جديدة ولم تحدث في الوطن العربي.الكواليس كانت أكثر من رائعة، وهذه هي المرة الأولى الذي اتعاون من خلالها مع الفنان يوسف الشريف وأصبحنا أصدقاء منذ المشهد الأول الذي جمعنا سويًا، وسعيد جدًا بأنني تعرفت عليه وعلى كل صناع العمل.بالطبع لا، لأن ماحدث أثر على الجميع وتم تعطيل العمل لدى الجميع ولم أكون وحدي، وأتمنى كل النجاح والتوفيق لطاقم العمل.نعم توقعت كل هذا النجاح لمسلسل سر، بسبب وجود عدة عناصر بالعمل وأبرزها المنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان بعدما قدما كامل الدعم لنجاح المسلسل، ناهيك عن أن مخرج العمل مروان بركات من أشهر المخرجين بالوطن العربي، والكاتب مؤيد نابلسي من الكتاب الذين لديهم أفكار معاصرة ومميزة ولذلك فكنت سعيد جدًا بهذا العمل وواثق من تحقيق النجاح.كان أصعب ما واجهني في تجسيد هذه الشخصية هو ضرورة اظهارها بشكل طبيعي، وهذا ليس بالأمر الهين، وطبيعة دوري من بداية العمل لآخره هو الكذب على الشخصيات ولذلك كان علي اخفاء هذا الأمر عن الجمهور وأتصرف بطبيعية.لم تواجهني أي صعوبات خلال التصوير سوى لحظة غلق الأماكن والطرقات ببيروت وحينها كانت هناك مشكلة للتنقل لكي نستكمل التصوير.ماهي الأعمال التي ستتابعها في شهر رمضان؟بالطبع سأتابع بعض المقتطفات من كل عمل وسأتابع البرنس والنهاية والاختيار والفتوة وأيضًا سأتابع ياسمين عبد العزيز ولأني أحبها جدًا منذ اول عمل جمع بيننا في إمرأة من زمن الحب، وبالتأكيد سأتابع الدراما اللبنانية.بمناسبة الحديث عن هذا الموضوع، إذا كنت أرغب في توضيح من هي كارول، كنت ذكرت اسمها كاملًا، ولكن كل القصة أنني انتقدت كل فنانة مميزة وموهوبة ومهذبة وثقيلة أن تخرج عن هذه الشخصية وتظهر بغيرها حينها الجمهور لن يتباهى بها، وكل شخص شعر بأنه فعل شئ غير جيد سوف ينتبه لهذا الأمر وفي النهاية انتقادي كان ناجم عن محبة.بفعل كل شئ أقرأ وأمارس الرياضة وأتابع الأخبار وأمارس كل شئ مفيد.اكتشفت أن في حياتي اليومية كنت لا أمكث في المنزل كثيرَا، واكتشفت أنها جميلة وكانت مشكلتي أنني أخرج يوميًا وأسافر في الأيام العادية.ممتازة ولكن إذا تم توظيفها بشكل صحيح، ويجب أن تكون الشخصيات والقصة منطقية بالعمل ولايكون فقط الهدف هو تقديم عمل يجمع فنانين من دول مختلفة.كل أعمالي الذي قدمتها أعتبرها نقطة انطلاقتي سواء حظيت بنجاح أم لا، ولكن من أبرزهم ثورة الفلاحين وتانجو وأسود.لايوجد شئ معين وكل الأدوار صعبة وتحتاج لمجهود.أنا متفاعل خلال هذه الفترة فقط بسبب الحجر المنزلي والتواجد بالمنزل، وبالتأكيد أبدي رأيي في أمور معينة وبالظروف الراهنة وأتحدث عن أعمالي وهكذا.أغرب شائعة تعرضت لها هي أنني تزوجت مطربة عام 1997 وقاموا بنشر صورنا وكانت كذبة أبريل.نعم من الممكن أن أقدم هذا الدور ولكن في السينما وليس التلفزيون لأن الأخير يدخل كل منزل ولكن السينما ستكون مدة العمل ساعتين فقط وينتهي، ناهيك عن أن هذه الشخصية موجودة بالحياة وبالطبع ممكن أقدمها.أقول لهم أن عليهم استغلال وقتهم خلال الفترة الحالية في أشياء مفيدة وجديدة وذلك لأن الاهتمامات تغيرت ونظرتنا للحياة تغيرت.