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نجم برشلونة يريد الرحيل ومانشستر يونايتد يهتم بضمه

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:15 ص
برشلونة
برشلونة
محمد جمال


كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل نجم برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي فى التعاقد مع نجم البارسا نيلسون سيميدو خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق. 

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن سيميدو كان لفترة "لاعبا لا يُمس" داخل النادي، لكونه من المحبوبين لدى الإدارة، لكن فيروس كورونا، وتأثيره ربما تغير خطط البارسا بشأن اللاعب.

وأشارت الصحيفة أن مانشستر يونايتد مهتم بضم سيميدو الذي ينتهي عقده في عام 2022، ولديه شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو، وبرشلونة مستعد للبيع".

وأوضحت الصحيفة لكن لا يوجد أي ناد قادر على دفع هذا المبلغ، لذلك سيوافق برشلونة على رحيله بمقابل جيد، لتمويل الصفقات الجديدة مثل نيمار ولاوتارو".

وأشار التقرير، إلى أن برشلونة سوف يناقش أي عرض لسيميدو مع وكيله خورخي مينديز، واللاعب نفسه يريد الرحيل لأنه ليس الخيار الأول في مركزه ويتناوب المركز مع سيرجيو روبيرتو لاعب البلوجرانا.

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