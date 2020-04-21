"الصحة العالمية" تحذر من رفع قيود كورونا.. تعرف على الأسباب

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن هناك ضرورة لأن يكون أى رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد تدريجيا، محذرة من عودة العدوى إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان.

ومن جانبه أوضح تاكشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية، أن إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها وإنه ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس، مشيرا إلى أن عملية التكيف مع الوباء ستكون هي الوضع الطبيعي لحين التوصل إلى لقاح للفيروس.

وحذر تيدرس أدهانوم غبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، من السيناريو "الأسوأ" فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، بسبب بدء العديد من الدول تخفيف الإجراءات التقييدية الرامية لكبح جماح تفشيه.

ولم يحدد غبريسوس سبب اعتقاده ان تفشي الجائحة التي أصابت قرابة مليوني ونصف المليون شخص وقتلت ما يزيد على 166 ألفا، رغم زيادة احتمالية تفشي الوباء في أنحاء أفريقيا، حيث النظم الصحية أقل تطورا، قائلا: " ثقوا بنا، الأسوأ لا يزال أمامنا. فلنمنع هذه المأساة، إنه فيروس لا يزال كثير من الناس لا يفهمونه".