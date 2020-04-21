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أرقام كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:36 ص
رونالدو
رونالدو
عبد القادر عرابي


خاض نادي يوفنتوس الإيطالي موسماً متذبذباً، قبل أن تتوقف كرة القدم إجبارياً، بسبب كارثة وباء كورونا المستجد.


وتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل توقفه برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق لاتسيو صاحب المركز الثاني.

كما حقق الفريق نتيجة طيبة في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، حينما تعادل إيجابياً مع مضيفه ميلان بنتيجة 1-1 في ملعب " سان سيرو ".


في المقابل، خسر الفريق مباراة الذهاب في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه ليون الفرنسي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب " جيرلان ".


كما خسر الفريق لقب كأس السوبر الإيطالي في ديسمبر الماضي، بالسقوط أمام لاتسيو بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.



كشف حساب رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم



وقد نجم الفريق " كريستيانو رونالدو " موسماً مميزاً، حيث خاض 32 مباراة مع الفريق في جميع البطولات، سجل 25 هدفاً، وصنع 4 أهداف، خلال 2837 دقيقة لعب.


وضمن بطولة الدوري الإيطالي، لعب رونالدو 22 مباراة، سجل خلالها 21 هدفاً، وصنع 3 أهداف، خلال 1945 دقيقة لعب.

وفي بطولة كأس إيطاليا، لعب الدون مبارتين، سجل خلالهما هدفين دون صناعة أهداف، وذلك في 180 دقيقة لعب.


ولحساب دوري أبطال أوروبا، خاض رونالدو 7 مباريات، تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد، خلال 622 دقيقة لعب.


وشارك الدون في مباراة السوبر أمام لاتسيو بشكل كامل، دون تسجيل أو صناعة أي هدف مع الفريق.



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