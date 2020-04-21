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أرقام ميسي مع برشلونة هذا الموسم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:52 ص
ميسي
ميسي
عبد القادر عرابي



قدم نادي برشلونة الإسباني موسماً متبايناً، قبل أن تتوقف الحياة في النادي، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.


وقبل التوقف، كان الفريق قد انتزع صدارة الدوري الإسباني من غريمه ريال مدريد بفارق نقطتين، وحقق نتيجة مرضية في ذهاب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، حينما تعادل مع مضيفه نابولي بنتيجة 1-1 في ملعب " سان باولو".

على النقيض، خسر الفريق بطولة كأس السوبر الإسباني، حينما سقط أمام أتليتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في نصف النهائي.


كما ودع الفريق بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الـ16، حيث أقصاه نادي أتليتيك بلباو بهدف دون رد.



كشف حساب ميسي مع برشلونة


وقدم نجم الفريق " ليونيل ميسي " موسماً طيباً حتى الآن، حيث خاض مع الفريق 31 مباراة، سجل خلالها 24 هدفاً، وقدم 16 تمريرة حاسمة، خلال 2640 دقيقة لعب.


وفي بطولة الدوري الإسباني، لعب ميسي 22 مباراة، سجل خلالها 19 هدفاً وضعته على صدارة هدافي الليجا، كما قدم 12 تمريرة حاسمة، وذلك خلال 1889 دقيقة لعب.

وضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، شارك ميسي في 6 مباريات، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف، خلال 481 دقيقة لعب.

وفي بطولة كأس ملك إسبانيا، شارك ميسي في مبارتين، سجل خلالهما هدفين وصنع هدفاً آخر، خلال 180 دقيقة لعب.


كما شارك ميسي في مباراة قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية في شهر يناير الماضي، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وسجل هدفاً من هدفي فريقه في شباك أتليتيكو مدريد، في المباراة التي انتهت بفوز الروخي بلانكوس بنتيجة 3/2.



وفي عموم مشاركاته مع برشلونة منذ أن تم تصعيده للفريق الأول في عام 2004، لعب ميسي 718 مباراة، سجل 627 هدفاً، ومرر 261 تمريرة حاسمة، خلال 58144 دقيقة لعب مع الفريق الكتالوني.

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